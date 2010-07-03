Синоптики не ждут сильных дождей во время парада

Дождь не должен помешать параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".
По его словам, синоптики продолжают изучать сложную погодную ситуацию над Москвой в преддверии праздника. Установившаяся в среду погода с облаками, дождем и порывами ветра до 18 метров в секунду сохранится в ночь на 9 мая. А вот утром праздничного дня погода вновь переменится.
"Улучшение погоды в первой половине дня – наиболее вероятный сценарий. Кратковременные дожди вероятны, но не интенсивные, слабые", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что метеорологи все еще спорят о том, какая погода установится во время парада на Красной площади. Однако большинство специалистов считают, что когда военные начнут маршировать, в столице будет облачно без осадков.
Решение об участии авиации военные примут за один-два часа до вылета. Они учтут условия на маршруте воздушных судов и расположение фронтальных разделов.
Вильфанд уточнил, что после парада будет по-летнему тепло. Термометры покажут до 24-26 градусов, что выше климатической нормы. Вечером вероятность осадков вырастет до 50%.
"Синоптики спать не будут, бессонная ночь будет перед 9 мая. Будем следить за фронтальными разделами", – заключил специалист.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в течение дня. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями, а водителям – снизить скорость движения и увеличить дистанцию.
Во вторник Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, а также ветра и грозы.
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