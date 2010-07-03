Пострадавшим от падения дерева в Кузьминском лесу во время пикника оказана помощь

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Два человека пострадали в результате падения деревьев в Кузьминском лесу в столице, сообщила пресс-служба префектуры ЮВАО.

По сообщению пресс-службы, пострадавшие устроили пикник в лесу. Им оказали оперативную медицинскую помощь.

Ранее в СМИ сообщали о пострадавших в районе Кузьминки.