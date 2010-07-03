В ЦОДД посчитали, сколько длится средняя поездка на такси

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Средняя поездка на такси в Москве длится 21 минуту. Такие данные привела пресс-служба ЦОДД.

Посчитать время удалось с помощью Интеллектуальной транспортной системы. В ЦОДД подчеркнули, что добиться такого результата помогло введение выделенных полос.

И снова о безграничных возможностях #ИТС. Столичная всезнайка посчитала и среднюю поездку на такси в Москве - она длится ровно 21 минуту. За это время, например, можно доехать до булочной и обратно. Или даже в час пик из Бирюлева на Тульскую, спасибо выделенкам. pic.twitter.com/AjqkabWhY9 — ЦОДД (@gucodd) 8 мая 2019 г.



Всего в Москве действуют более 334 километров выделенных полос. Благодаря вводу выделенок городской транспорт в столице ездит быстрее. Все полуэкспрессные автобусы прибывают точно по расписанию. Они ходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок. Также увеличилась скорость такси.

Накануне ЦОДД рассказал, что в столице на такси чаще всего ездят в аэропорт Внуково, на Комсомольскую площадь, улицу Тверскую и в "Москва-Сити". Чаще всего поездки на такси начинают на Комсомольской площади, в аэропорту Внуково, на улице Земляной Вал, на улице Тверской, 1-й Тверской-Ямской, в "Москва-Сити", поселке Внуково. Также такси часто вызывают на улицу 1-й Рейсовой, улицу Охотный Ряд и Пресненскую набережную.

Завершают поездки чаще всего в аэропорту Внуково, на Ленинградском вокзале, улице Земляной Вал, Международном шоссе, на улице 1-й Тверской-Ямской, в "Москва-Сити", на Пресненской набережной, на улице 1-я Рейсовая, улице Охотный Ряд, а также на Казанском вокзале.