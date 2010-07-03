ЦОДД рассказал, откуда и куда чаще всего в столице ездят на такси

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице на такси чаще всего ездят в аэропорт Внуково, на Комсомольскую площадь, улицу Тверскую и в "Москву-Сити".

"Интеллектуальная транспортная система выяснила еще вот что – откуда и куда чаще всего в Москве ездят на такси. В лидерах аэропорт Внуково. Много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на улице Тверской и в "Москве-Сити", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

Отмечается, что чаще всего поездки на такси начинают на Комсомольской площади, в аэропорту Внуково, на улице Земляной вал, на улице Тверской, 1-й Тверской-Ямской, в "Москве-Сити", поселке Внуково. Также такси часто вызывают на улицу 1-й Рейсовой, улицу Охотный Ряд и Пресненскую набережную.

Завершают поездки чаще всего в аэропорту Внуково, на Ленинградском вокзале, улице Земляной Вал, Международном шоссе, на улице 1-й Тверской-Ямской, в "Москве-Сити", на Пресненской набережной, на улице 1-й Рейсовой, улице Охотный Ряд, а также на Казанском вокзале.

Ранее сообщалось, что член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев предложил создать единую базу таксистов в Москве. Парламентарий также считает, что фиксировать их нарушения нужно с помощью камер.

Столичный Дептранс предложил ограничить получение заказов для тех водителей такси, которые уже отработали за рулем более десяти часов. Ведомство направило письмо с предложением диспетчерским службам заказа легковых такси. Летом прошлого года ведомство также поднимало вопрос о том, что таксисты нередко нарушают режим труда и отдыха.