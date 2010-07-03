В Мосгордуме предложили продумать установку алкозамков в такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил продумать установку алкозамков в такси, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что москвичи регулярно предлагают обязывать делать это. По мнению Шапошникова, это действительно важный вопрос, поскольку все больше людей в столице пользуются услугами такси.

"Что касается инициативы наших коллег из Подмосковья, мы готовы к обсуждению этого вопроса, поскольку речь идет о безопасности, сохранении человеческих жизней. Мы готовы подключиться к поиску законодательных путей решения этого вопроса", – подчеркнул председатель Мосгордумы.

В Мособлдуме предлагали обсудить возможность законодательно обязать устанавливать алкозамки на водные мотоциклы, чтобы предотвратить ЧП на воде из-за управления транспортом в нетрезвом виде.

В 2018 году Госавтоинспекция тоже говорила об установке алкозамков. Тогда в ГИБДД начали подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. Он предполагает достижение нулевой смертности в ДТП к 2030 году.