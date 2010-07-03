Новый режим выделенок повысит скорость общественного транспорта на треть

В ежедневном режиме заработали выделенные полосы на пяти магистралях

Дорожная обстановка на магистралях, где с воскресенья, 14 апреля, начали работать ежедневно выделенные полосы, не осложнилась, сообщает телеканал Москва 24.

Речь идет о следующих магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира – Ярославское шоссе; улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе; Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица; Нижегородская улица – Рязанский проспект. Работающие по выходным дням выделенные полосы помогут снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием городского транспорта на 20-25 процентов.

"В выходные дни на этих участках сохраняется сложная дорожная обстановка. Здесь проходит 40 маршрутов автобусов, троллейбусов и электробусов Мосгортранса – каждый день ими пользуются свыше 180 тысяч горожан. Мы ожидаем, что с вводом ежедневных выделенок скорость движения городского транспорта по ним вырастет на 30 процентов – по субботам и воскресеньям время ожидания для пассажиров сократится, поездки станут быстрее и комфортнее", – приводятся на портале мэра и правительства столицы слова первого заместителя директора ГУП "Мосгортранс" Бориса Ткачука.



На сегодняшний день в столице уже действует ряд выделенных полос, которые работают в ежедневном режиме. Это такие участки, как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Славянская площадь и другие.

В "Мосгортрансе" отметили, что благодаря вводу выделенок на северо-востоке, востоке и юге Москвы городской транспорт в этих районах поехал быстрее. Все полуэкспрессные автобусы прибывают точно по расписанию. Они ходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок.

Всего в Москве действуют более 334 километра выделенных полос.