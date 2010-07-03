Участок улицы Тихой станет односторонним

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Тихой в Люблине введут новую схему движения. С пятницы, 10 мая, участок от дома 18, строения 2, до дома 8 станет односторонним.

"Убить двух зайцев: дать больше парковок местным жителям и избавиться от пробок на узкой дороге. Легко! На улице Тихая (где бывают скандалы про "я проеду первым") с 10 мая одностороннее движение. И плюс 30 мест для стоянки", – говорится в аккаунте ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в Twitter.

Ширина улицы Тихой в самой узкой части составляет 5,5 метра. До недавнего времени на ней очень сложно разъехаться со встречными автомобилями. Изменение схемы движения позволит решить эту проблему.

Парковка будет разрешена на правой стороне улицы у края проезжей части и в парковочном кармане напротив дома 4. Парковка на одностороннем участке улицы Тихой по левой стороне будет запрещена везде, кроме парковочного кармана.

