Изменение схем движения в Тверском районе перенесли на 13 мая

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Изменения схемы движения транспорта на участках двух улиц в Тверском районе перенесли с 8 на 13 мая, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до улицы Чаянова станет двусторонним.

Также поменяется направление движения на участках одностороннего движения 3-й Тверской-Ямской и 4-й Тверской-Ямской улиц от улицы Чаянова до Оружейного переулка.