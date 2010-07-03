На участке 3-й Тверской-Ямской улицы введут двустороннее движение

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

С 8 мая участок улицы 3-я Тверская-Ямская станет двусторонним, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Изменения введут от переулка Александра Невского до улицы Чаянова. Еще на одном участке будет изменено направление движения.

В ЦОДД отметили, что после изменений в Оружейном переулке должно стать свободнее. Водителей попросили быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что движение по участку Елисеевского переулка перекроют 12 мая из-за массовых мероприятий. Ограничения будут действовать с 23:59 11 мая до 12 мая 23:59 на Елисеевском переулке – от Брюсова переулка до дома 4/16.