Москвичам назвали лучшее время для выезда за город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам выезжать за город до 15:00 или после 22:00 из-за загруженности дорог перед майскими праздниками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"От майских праздников нас отделяет только одно – предпервомайские заторы. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 1 мая перекроют движение на ряде улиц, в том числе на улицах Большая Якиманка и Большая Полянка.

Также движение будет перекрыто на Малом и Большом Каменных мостах, улицах Моховая, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Как отмечается, улицы перекроют в 9:00 1 мая. Ограничения снимут по мере прохождения колонны.

Ранее сообщалось, что в демонстрации на Красной площади 1 мая смогут принять участие до 100 тысяч человек. Две колонны демонстрантов пройдут по Васильевскому спуску на Красную площадь в сторону Исторического музея. Заход будет осуществляться через Москворецкую набережную, со стороны метро "Китай-город".