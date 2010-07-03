Движение перекроют на ряде улиц в центре столицы 1 мая

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В центре Москвы 1 мая перекроют движение на ряде улиц, в том числе на улице Большая Якиманка и улице Большая Полянка. Перекрытия связаны с демонстрацией и митингом, говорится в сообщении Центра транспортного комплекса города в Twitter.

Также движение будет перекрыто на Малом и Большом Каменных мостах, улицах Моховая, Охотный Ряд и в Театральном проезде.

Как отмечается, улицы перекроют в 9:00 1 мая. Ограничения снимут по мере прохождения колонны.

Кроме того, движение перекроют (по одной полосе в каждом направлении) на улицах Ильинке и Варварке, площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском, Солянском и Лубянском проездах, на Старой площади и участке улицы Солянки - от Яузского бульвара до Подколокольного переулка 1 мая с 6:30 и до окончания мероприятия первомайской праздничной демонстрации.

1 мая с 9:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать на участке улицы Тверская – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, на улицах Охотный Ряд и Моховая.

На участке улицы Дружинниковской – от улицы Заморенова до переулка Капранова будет перекрыто движение 1 мая с 13:00 до 14:00.

В этот же день с 14:00 до 14:50 нельзя будет проехать по улице Заморенова, участке улицы Трехгорный Вал – от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова. Ограничения движения введут и на участке улицы Красной Пресни – в районе пересечения с улицей Трехгорный Вал.

Ранее сообщалось, что в демонстрации на Красной площади 1 мая смогут принять участие до 100 тысяч человек. Две колонны демонстрантов пройдут по Васильевскому спуску на Красную площадь в сторону Исторического музея. Заход будет осуществляется через Москворецкую набережную, со стороны метро "Китай-город".