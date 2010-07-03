До 100 тысяч человек смогут поучаствовать в первомайской демонстрации

Фото: Москва 24

В демонстрации на Красной площади 1 мая смогут принять участие до 100 тысяч человек, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

"В прошлом году было заявлено аналогичное количество, но мы его превысили на 20%, мы не ожидали, но народ так откликнулся", – приводит слова Антонцева Агентство "Москва".

Он отметил, что две колонны демонстрантов пройдут по Васильевскому спуску на Красную площадь в сторону Исторического музея.

Антонцев добавил, что заход будет осуществляется через Москворецкую набережную, со стороны метро "Китай-город".

Ранее сообщалось, что из-за проведения праздничной демонстрации движение в центре Москвы ограничат.

Перекрытия начнут действовать с 06:30 и до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка, на площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевских набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Старой площади, в Солянском проезде, на улице Солянка – от Яузского бульвара до Подколокольного переулка на одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, с 09:00 нельзя будет проехать по Тверской улице – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, также будут перекрыты Охотный ряд и Моховая улицы.