Доступ к парковкам в центре столицы могут ограничить 1 мая

На ряде улиц в центре столицы может быть ограничен доступ к парковкам из-за ограничений движения в связи с демонстрацией 1 мая, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"1 мая в связи с проведением демонстрации движение на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено, в том числе на улице Солянка, Ильинка, Варварка, а также в Китайгородском и Лубянском проездах. Обращаем ваше внимание, что парковки, расположенные в районе перекрытий, также могут быть недоступны", – говорится в сообщении.
Движение будет перекрыто на улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, на Малом и Большом Каменных мостах, улицах Моховая, Охотный Ряд и в Театральном проезде.
Как отмечается, улицы перекроют в 9:00 1 мая. Ограничения снимут по мере прохождения колонны.
Ранее сообщалось, что в демонстрации на Красной площади 1 мая смогут принять участие до 100 тысяч человек. Две колонны демонстрантов пройдут по Васильевскому спуску на Красную площадь в сторону Исторического музея. Заход будет осуществляется через Москворецкую набережную, со стороны метро "Китай-город".
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