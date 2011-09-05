Схему движения на нескольких улицах Зеленограда изменят до конца лета

Фото: epositphotos/wastesoul

Схема движения изменится на нескольких улицах Зеленограда до конца лета. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Как пояснили в ЦОДД, весной и летом более чем на 20 улицах ЗелАО изменят скоростной режим, упорядочат парковки и примут еще ряд мер, чтобы снизить риск ДТП. В частности, островки безопасности и направляющая разметка появятся на улицах Андреевка, Михайловка, Заводская, а также на Георгиевском проспекте, Сосновой аллее и во 2-м Западном проезде.

По данным ЦОДД, на некоторых участках нанесут вафельную разметку, чтобы водители не выезжали на перекрестки в случае затора. "Вафельницей отметят пересечение улиц Андреевка, Михайловка и Логвиненко, Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда, а также пересечения Солнечной аллеи с дворовым проездом корпуса 803.

Кроме того, рассказали в пресс-службе центра, для комфорта и безопасности автомобилистов организуют новый левый поворот с улицы Андреевка в районе ее пересечения с Панфиловским проспектом. Это сократит водителям путь в районе Крюкова и поселка Андреевка.

На улице Александровка и двух участках Озерной аллеи – в районе стадиона "Ангстрем" и между автобусными остановками – установят знаки, ограничивающие максимальную скорость до 40 километров в час. Чтобы водители соблюдали новый скоростной режим, на этих участках появятся камеры фотовидеофиксации, предупредили в ЦОДД. А на участке Сосновой аллеи – от Каштановой аллеи до проезда 5526 скоростной режим, наоборот, повысят с 40 до 50 километров в час.

Кроме того, участок Каштановой аллеи от Озерной аллеи до корпуса 708 станет односторонним. Это позволит сделать перекресток с Озерной аллеей более безопасным и создать новые парковочные места для местных жителей, отметили в пресс-службе.

Благодаря новой разметке на Заводской улице число полос движения увеличится до трех на пересечении с улицей Овражная. Четыре полосы станет между Георгиевским проспектом и проектируемым проездом 707. До пяти вырастет количество полос на пересечении с улицей 1 мая. Дополнительные полосы появятся и у разворотного круга на пересечении Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда, уточнили специалисты ЦОДД.

По информации ведомства, также до пяти увеличат число полос на Сосновой аллее – в районе пересечений с Каштановой аллеей и проездом 5526. На улице Ленина перед ее пересечением с Советской в районе Привокзальной площади пятая полоса будет предназначена для общественного транспорта, добавили в ЦОДД.