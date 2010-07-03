Схему движения на двух улицах в ЦАО изменят с 8 мая

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Водителей предупредили об изменении схемы движения на двух улицах в Тверском районе с 8 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.

Участок 3-й Тверской-Ямской от переулка Александра Невского до улицы Чаянова сделают двусторонним.

По одному из направлений машины смогут проехать от Оружейного переулка до улицы Чаянова, а по противоположному – по 4-й Тверской-Ямской улице, где также изменят направление движения. Все это снизит загруженность в Оружейном переулке.

Москвичей попросили быть внимательными и следить за дорожными знаками.

Ранее стало известно, что в майские праздники парковку в столице сделают бесплатной. При этом наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.