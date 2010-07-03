Госдума решила взять под контроль режимы труда и отдыха таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В России автомобили такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Это позволит контролировать режимы труда и отдыха водителя. Поправки уже внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Если сравнить тот законопроект, который мы принимали в первом чтении, и тот, что мы имеем сейчас, ко второму, я могу сказать, что это очень обновленный закон. В нем совершенно другие понятия о легковом такси, мы пишем новые требования и новые правила", – сообщил парламентарий.

Также система ГЛОНАСС будет контролировать маршрут такси. С ее помощью оператор будет отправлять в единую систему месячный режим труда и отдыха своих водителей. После выработки нормы часов водители не смогут сесть за руль.

У каждого таксиста появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем. После этого водители не смогут перебегать от одного перевозчика к другому.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения было решено усовершенствовать законодательную инициативу.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что в столице на такси чаще всего ездят в аэропорт Внуково, на Комсомольскую площадь, улицу Тверскую и в "Москва-Сити".