Ученые доказали, что женщины водят автомобиль лучше мужчин

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Британские исследователи сделали вывод, что женщины-водители реже попадают в ДТП. Об этом сообщает портал "Мир 24".

По результатам исследований, в 2017 году в Великобритании судили за нарушение правил 585 тысяч автовладельцев, из них 69% – это мужчины. Изучив подробный анализ, специалисты пришли к выводу, что мужчины чаще женщин нарушали правила скорости, ездили без страховки, а также совершали поездки на автомобиле в нетрезвом виде.

Такую же ситуацию можно наблюдать и в статистике страховых выплат. Так, за 2017 года история страховых случаев была связана с мужчинами в 65% случаев и в 35% – с женщинами.

"Женщины на самом деле безопаснее на дорогах. И это отражается в том, что они платят почти на 100 фунтов меньше за свои страховые взносы", – отметила британская журналистка Аманда Стреттон.

Ранее эксперты составили список лучших автомобилей для женщин. В список вошли немецкий внедорожник BMW X1, корейский хэтчбек Kia Picanto, а также Renault Kaptur.