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Москва 24

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Происшествия

10:03

Полиция задержала пенсионерку по подозрению в убийстве мужа на востоке столицы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали пожилую женщину по подозрению в убийстве мужа в квартире на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, утром 14 октября москвичка 1959 года рождения обратилась в полицию. Она сообщила, что нашла тело мужа в квартире, расположенной в доме на Напольном проезде.

"Приехавшие на место следователи, выяснили, что безработного мужчину 1971 года рождения убили ножом двумя часами ранее. На следующий день женщину задержали по подозрению в совершении преступления", – рассказал собеседник агентства.

Предполагается, что гражданка могла ударить мужа ножом из-за внезапно возникшего конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось о задержании в Воскресенске супружеской пары по подозрению в убийстве родственницы, совершенном 10 лет назад. Как считают следователи, в апреле 2009 года подозреваемые 1976 и 1974 годов рождения у себя дома в селе Михалево во время бытовой ссоры убили 53-летнюю мать жены. Преступление было совершено на глазах их 16-летней дочери. Тело женщины супруги сожгли, а останки похоронили на местном кладбище.

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