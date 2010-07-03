В Воскресенске по подозрению в убийстве задержали супружескую пару

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В главном управлении СК по Московской области сообщили о задержании в Воскресенске супружеской пары по подозрению в убийстве родственницы, совершенном 10 лет назад. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как считают следователи, в апреле 2009 года подозреваемые 1976 и 1974 годов рождения у себя дома в селе Михалево во время бытовой ссоры убили 53-летнюю мать жены. Преступление было совершено на глазах их 16-летней дочери. Тело женщины супруги сожгли, останки вывезли на местное кладбище и похоронили.

Через месяц подозреваемые заявили в правоохранительные органы об исчезновении родственницы. Тогда они сказали, что женщина якобы уехала к подруге в Москву и не вернулась. Она считалась пропавшей без вести до октября 2018-го, когда по факту исчезновения возбудили уголовное дело. В итоге внучка "пропавшей" рассказала следователю о причастности родителей к убийству бабушки. Мужчина дал признательные показания, подозреваемая отрицает причастность к убийству.

Девушке провели психолого-психиатрическую экспертизу и психофизиологическое исследование. Также назначены судебно-медицинская и несколько молекулярно-генетических экспертиз. Заседание по мере пресечения для подозреваемых пройдет в Воскресенском городском суде 15 августа.

Ранее сообщалось о начатой Следственным комитетом проверке по факту гибели сотрудника дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда. 40-летний капитан полиции был найден мертвым в одном из помещений ОВД. По предварительной информации источника в правоохранительных органах, смерть офицера наступила от огнестрельного ранения.