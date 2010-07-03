Суд продлил домашний арест врачу Сушкевич по делу об убийстве младенца

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Суд в Калининграде продлил на три месяца – до 14 ноября – домашний арест врачу-неонатологу Элине Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В июне сотрудники СК задержали врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме № 4 в ноябре 2018 года. По данным СК, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов. Как считают следователи, и. о. главврача роддома Елена Белая была уверена в смерти новорожденного и приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения.

Для этого, заявили в СК, женщина вступила в сговор с Сушкевич, которая прибыла в роддом из перинатального центра в составе реанимационной бригады. Как полагают следователи, именно Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в "убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору".

11 июля суд отклонил ходатайство матери умершего младенца, просившей заключить врача под стражу, и оставил Сушкевич под домашним арестом до 14 августа.

История получила широкий общественный резонанс. В поддержку Сушкевич выступили как ее калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества по всей стране.