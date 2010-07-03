Убили или не смогли спасти? Эксперты – об инциденте в Калининградском роддоме

Осенью 2018 года в Калининградском роддоме умер новорожденный. Малыш родился недоношенным – на 24-й неделе при весе в 700 граммов и в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал Москва 24.

Во время беременности мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было. Когда она поступила в роддом, туда вызвали бригаду детской реанимации.

Как считают следователи, исполняющая обязанности главврача, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, якобы приказала реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.

Теперь главврача обвиняют в организации убийства малолетнего, реаниматолога – в убийстве. Однако за реаниматолога вступилось все медицинское сообщество, представители которого считают абсурдными обвинения в умышленном убийстве. В соцсетях запустили акцию в поддержку Элины Сушкевич.

По словам врачей-неонатологов, каждый из них ежедневно рискует не спасти новорожденного с малым весом. Несмотря на лучших специалистов, современное оборудование и лекарства, младенец может не выжить, подчеркнули медики. Более 30 тысяч человек подписали петицию в защиту детского реаниматолога.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного Депздрава Леонид Рошаль заявил в своем микроблоге в Twitter: "Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечении членов Политбюро, еще не было".

Тем не менее в комментариях интернет-пользователи не спешат соглашаться с защитниками врача. Многие пишут, что сами неоднократно сталкивались с ошибками и халатностью медиков.

Как подчеркнул медицинский директор сети клиник "Семейная", невролог Павел Бранд, "700-граммовые малыши, к сожалению, не выживают с вероятностью почти 99%", поэтому версия об убийстве – надуманная. Он также усомнился в том, что в Калининградском роддоме могли беспокоиться из-за статистики. Ребенок гражданки Узбекистана на российскую статистику никак не влияет, отметил эксперт. К тому же, по словам врача, "антенатальная, то есть дородовая, смертность, на которую якобы переделывали историю болезни, и постнатальная смертность – оба эти показателя учитываются и портят статистику". "Одну плохую статистику переводить в дургую плохую статистику достаточно странно", – скептически добавил медик.

По словам эксперта, сульфат магния вводится недоношенным детям во всем мире для нейропротекции, снятия судорожного синдрома, улучшения дыхания. "Это нормальная практика, которая даже прописана протоколом", – отметил врач.

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в свою очередь подчеркнула, что ответственность за свое здоровье и здоровье своих еще не рожденных детей несут и сами пациенты. По ее мнению, смерти младенца могло способствовать решение его матери не наблюдаться у врачей.

По статистике Следственного комитета, в последние годы число преступлений, связанных с врачебными ошибками, растет. Всего за два года их стало больше вдвое.

В уголовных делах о врачебных ошибках одним из главных доказательств являются результаты судмедэкспертизы. Сейчас ее проводят на базе Минздрава, но законодатели предлагают передать эти полномочия СК. По мнению юристов, это приведет к всплеску числа уголовных дел. Эксперт по медицинскому праву Асад Юсуфов считает, что "проведение этих экспертиз Следственным комитетом приведет к злоупотреблениям". "Эксперты, которые будут находиться и работать в самом Следственном комитете, будут подконтрольны и материально зависимы", – заявил юрист, отметив, что это поставит под вопрос объективность результатов экспертизы.

Его мнение поддержал Павел Бранд. Он заверил, что такая законодательная инициатива заставит врачей уходить из профессии. По словам медика, эта тема пугает врачебное сообщество, которое все чаще задается вопросом: "Как лечить, если за любое действие могут обвинить в убийстве?".

Как считают юристы, шансы, что Элину Сушкевич могут оправдать, невелики. Однако ранее медикам и пациентам сообща удалось отстоять врача Елену Мисюрину, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности.