СКР предложил добавить в УК две новые статьи о врачебных ошибках

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Следственный комитет (СК) предложил ввести уголовную ответственность медицинских работников "за преступления по службе". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Сейчас нарушения со стороны врачей прописаны в разных статьях УК, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной деятельности, подчеркивают следователи.
В частности, ведомство хочет исключить возможность квалифицировать врачебные ошибки по другим статьям — например, 109 УК (причинение смерти по неосторожности), 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 УК (халатность). Как ожидается, это позволит минимизировать ошибки правоприменения.
В новых нормах конкретизированы субъект преступления (медработник) и вид помощи (медицинская).
Отмечается, что количество сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и плохим качеством медпомощи, ежегодно увеличивается. В 2016 году в следственные органы поступило около пяти тысяч таких заявлений, в 2017 году – шесть тысяч. Одним из самых резонансных дел в отношении врачей стало дело врача-гематолога Елены Мисюриной.
В 2018 году также увеличились несчастные случаи в клиниках пластической хирургии. 11 июля стало известно, что Росздравнадзор проведет внеплановые проверки таких медучреждений. Поручение дала вице-премьер России Татьяна Голикова. Проверки пройдут до конца 2018 года.
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