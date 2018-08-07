Дело Мисюриной вернули на дополнительное расследование

07 августа 2018, 10:11
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Мосгорсуд вернул уголовное дело в отношении врача Елены Мисюриной на дополнительное расследование, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Расследованием займется другое следственное подразделение ГСУ Следственного комитета по Москве. Специалисты учтут все поступившие обращения и ходатайства по уголовному делу.
Дело в отношении Мисюриной завели в 2015 году. По версии следствия, в 2013-м врач нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, что привело к смерти пациента.
Ее приговорили к двум годам тюрьмы и до вступления приговора в законную силу перевели под подписку о невыезде. После приговора Мисюрину поместили под стражу.
Позже прокуратура потребовала отменить состоявшееся судебное решение, указав на допущенные во время следствия нарушения. В СК заявили, что позиция прокуратуры ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. 16 апреля дело вернули в прокуратуру.
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