Дело Мисюриной вернули на дополнительное расследование

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Мосгорсуд вернул уголовное дело в отношении врача Елены Мисюриной на дополнительное расследование, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Расследованием займется другое следственное подразделение ГСУ Следственного комитета по Москве. Специалисты учтут все поступившие обращения и ходатайства по уголовному делу.

Дело в отношении Мисюриной завели в 2015 году. По версии следствия, в 2013-м врач нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, что привело к смерти пациента.

Ее приговорили к двум годам тюрьмы и до вступления приговора в законную силу перевели под подписку о невыезде. После приговора Мисюрину поместили под стражу.

Позже прокуратура потребовала отменить состоявшееся судебное решение, указав на допущенные во время следствия нарушения. В СК заявили, что позиция прокуратуры ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. 16 апреля дело вернули в прокуратуру.