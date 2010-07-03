За прошлый год в России выросло число уголовных дел о врачебных ошибках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

За 2018 год было возбуждено 2200 уголовных дел по факту врачебных ошибок или некачественной медицинской помощи. Как сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет, это на 24% больше показателя 2017 года.

В минувшем году от граждан поступило примерно 6600 жалоб на врачей, что превысило показатель предыдущего года на 9,5 процента.

СКР в сотрудничестве с Национальной медицинской палатой предлагает внести в Уголовный кодекс две новые статьи о ятрогенных преступлениях.

Ведомство настаивает на том, чтобы в УК РФ добавили статьи "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи", изложение в новой редакции статьи "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".

В ноябре прошлого года стало известно, что в России появятся следователи по медицинским делам, которые займутся расследованием врачебных ошибок. Новые группы организуют в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.