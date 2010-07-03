Врача Элину Сушкевич, обвиняемую в смерти ребенка, оставили под домашним арестом

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Калининградский областной суд вынес решение в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве недоношенного новорожденного. Девушку решено оставить под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд апелляционной инстанции постановил запретить Сушкевич общаться с другими обвиняемыми и потерпевшими по данном уголовному делу, отправлять и получить почтовые и телеграммные отправления, использовать средства связи, кроме вызова экстренных служб… в остальной части постановление районного суда оставить без изменения", – вынесла приговор судья Ольга Онищенко.
Ранее районный суд заключил Элину Сушкевич под домашний арест. Пострадавшая, мать погибшего младенца, оказалась не согласна с подобным решением. Она потребовала заключить Сушкевич под стражу.
"Я свои обязанности выполняю на 100 процентов, для ребёнка потерпевшей Ахмедовой было сделано все возможное, но, к сожалению, не всегда можно спасти таких детей, поскольку это особенная категория детей, которая требует большого внимания и профессионализма", – заявила Сушкевич на заседании.
Так как областной суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, врач Сушкевич останется под домашним арестом.
"Повторюсь, помощь была оказана полностью, до последнего. Не считаю себя опасной для общества", – отметила врач.
Заключение Элины Сушкевич под домашним арестом продлится до 14 августа. По версии следствия, ИО главврача роддома Елена Белая, прогнозируя летальный исход новорожденного, приняла решение его убить, чтобы не испортить статистику медучреждения. Для этого женщина привлекла к делу врача Элину Сушкевич, которая ввела смертельную дозу сульфата магния новорожденному.
Калининградское дело приобрело широкий общественный резонанс. Многие, в первую очередь, медики, остались недовольны версией Следственного комитета.
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