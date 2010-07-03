Школьница умерла в психбольнице в Калининграде

Ученица девятого класса умерла в приемном покое психиатрической больницы поселка Прибрежный на окраине Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК.
Состояние школьницы ухудшилось в начале 2019 года. Сперва у нее появились сонливость, слабость и рвота. В середине февраля девочке стало еще хуже. Ее отвезли в больницу, где спустя пару дней у нее отнялись ноги.
Вскоре девятиклассница принялась отказываться от еды. Тогда врачи провели необходимые исследования, но не нашли серьезных отклонений в работе организма.
Еще через неделю у школьницы пропали голос и слух. Это навело медиков на мысль, что подросток страдает от тяжелой депрессии. В итоге девочку отправили в психиатрическую больницу.
21 февраля мама школьницы отвезла ее в специализированное учреждение на улице Невского в Калининграде. В тот же день девочка ослепла. Консилиум врачей отправил пациентку в поселок Прибрежный, где ее состояние вновь резко ухудшилось. Приехавшая скорая констатировала смерть школьницы.
Обстоятельства трагедии сейчас проверяют следователи. Они назначили экспертизы и изъяли медицинскую документацию.
В свидетельстве о смерти сказано, что девочка умерла от левожелудочковой недостаточности, к которой привела неуточненная кардиомиопатия. После случившегося областной Минздрав организовал проверку всех лечебных заведений, где школьнице оказывали помощь.
"Инициировано проведение проверки в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи, в ходе которой будет также дана объективная оценка действиям врачей подведомственных организаций на каждом этапе оказания медицинской помощи пациенту", – отметила и.о. главы ведомства Елена Семенова, выразив соболезнования родителям девятиклассницы.
В свою очередь, калининградская прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране здоровья детей.
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