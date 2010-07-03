В Подмосковье мужчина признался в убийстве родителей

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В подмосковном Воскресенске задержали мужчину, который признался в убийстве отца и матери, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Тела супругов с множеством колото-резаных ран обнаружили в квартире одного из домов. На допросе 25-летний мужчина дал признательные показания. Назначены экспертизы.

В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее в Подмосковье покончили с собой два брата-близнеца. Тела мужчин 1982 года рождения обнаружил лесник около поселка Ровки в Чеховском районе.