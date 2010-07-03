Братья-близнецы покончили с собой в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два брата-близнеца, приехавшие с юго-востока Украины, покончили с собой в лесу в Подмосковье, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.

Тела двух мужчин 1982 года рождения обнаружил лесник около поселка Ровки в Чеховском районе.

Как выяснилось, братья из Донецкой народной республики приехали на заработки, но из-за отсутствия регистрации постоянное место работы найти не смогли.

По словам собеседника агентства, в разговорах со знакомыми мужчины жаловались на отсутствие денег и жилья.

Сейчас Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Москве обезвредили мужчину, который угрожал сотрудникам букмекерской конторы и пытался покончить с собой. Наряд Росгвардии прибыл на охраняемый объект на Ореховом бульваре по сигналу тревожной сигнализации.