Мужчину с ножом обезвредили в букмекерской конторе в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину, который угрожал сотрудникам букмекерской конторы и пытался покончить с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Наряд прибыл на охраняемый объект на Ореховом бульваре по сигналу тревожной сигнализации. Мужчину обезвредили, оказали первую помощь и направили в больницу.

Как выяснилось, 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья сделал ставку на крупную сумму, а когда узнал, что проиграл, достал нож и стал угрожать персоналу заведения.

Затем он попытался покончить с собой.

Ранее во дворе дома на юго-востоке Москвы росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Объяснить причины своего поступка 43-летний гражданин не смог.