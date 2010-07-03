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Москва 24

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Происшествия

13:22

Пьяного мужчину задержали за стрельбу во дворе дома в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы рогвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба центрального округа Росгвардии.

О стрельбе сообщил охранник одного из предприятий, он услышал выстрелы рядом с жилыми домами. Во время обследования территории сотрудники ведомства заметили 43-летнего мужчину, который, вероятнее всего, был пьян.

Гражданин признался, что это он стрелял в воздух из травматического пистолета. Объяснить причины своего поступка он не смог. В настоящее время у мужчины изъяли оружие, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В сентябре мужчина устроил стрельбу на северо-востоке столицы. Отмечалось, что в компании мужчин, употреблявших спиртное, произошла ссора. Один из них несколько раз выстрелил в знакомого, после чего скрылся. Позднее пострадавшего госпитализировали.

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