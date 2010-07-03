Мужчина госпитализирован в Москве с огнестрельным ранением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мужчина устроил стрельбу на северо-востоке столицы. Нарушителя общественного порядка уже задержали.

Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, во дворах жилых домов в районе Ярославского шоссе.

"Злоумышленника удалось задержать по приметам, которые сообщили очевидцы. Им оказался 34-летний уроженец Ростовской области", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Росгвардии.

По словам очевидцев, в компании мужчин, употреблявших спиртное, произошла ссора. Один из них несколько раз выстрелил в знакомого, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске мужчина устроил стрельбу из неустановленного оружия с балкона жилого дома. В результате произошедшего никто не пострадал.

В конце августа неизвестный "снайпер" стрелял по окнам квартир в подмосковном Одинцове. Владельцы пострадавших квартир написали заявления в полицию. В ГУ МВД по Московской области уже подтвердили факт стрельбы.

