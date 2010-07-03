Мужчина в Подмосковье открыл стрельбу с балкона жилого дома

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В подмосковном Красногорске мужчина устроил стрельбу из неустановленного оружия с балкона жилого дома. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области, в результате произошедшего никто не пострадал.

"В дежурную часть УМВД по городскому округу Красногорск поступило сообщение о стрельбе около одного из домов на бульваре Космонавтов, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что по указанному адресу местный житель 1974 года рождения, находясь на балконе, произвел выстрелы из неустановленного предмета. В настоящее время он задержан", – сообщили в полиции.

По факту произошедшего идет проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В конце августа неизвестный "снайпер" стрелял по окнам квартир в подмосковном Одинцове. Владельцы пострадавших квартир написали заявления в полицию. В ГУ МВД по Московской области уже подтвердили факт стрельбы.

Чуть ранее, в июле, неизвестные обстреляли машину в центре Москвы, ограбили ее водителя и скрылись. Преступники открыли стрельбу по машине, которая двигалась по Марксистской улице и, пригрозив водителю расправой, похитили из машины сумку с документами и деньгами.