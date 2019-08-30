Стрельба по окнам жилых домов в Одинцове: о чем рассказали местные жители

Неизвестный "снайпер" стрелял по окнам квартир в подмосковном Одинцове. Это уже не первый случай стрельбы за последнюю неделю. Жители района обеспокоены, а владельцы пострадавших квартир написали заявления в полицию. В ГУ МВД по Московской области уже подтвердили факт стрельбы, сейчас проводится доследственная проверка. Что рассказали местные жители и почему 9-летний ребенок разгуливает по детским площадкам с пневматическим оружием – в материале Москвы 24.

Фото: соцсети

Жители района Одинцово всполошили соцсети, когда стали выкладывать фото окон своих квартир со следами от пуль. Сайт "Комсомольской правды" сообщил о том, что тревогу забили жители многоэтажки на Кутузовской улице. В их доме в течение двух дней в квартирах на 12, 14 и 16 этажах появились пулевые отверстия. На фото видно, что стеклопакеты пробиты почти насквозь, а стрелок делал несколько залпов по одним и тем же окнам.

Но ни соседи, ни сами жильцы квартир не видели и не слышали, как это произошло. Проживающая на 14 этаже Олеся рассказала, что стекло в ее квартире буквально изрешетили.





Олеся жительница обстрелянной квартиры в Одинцове Мы не видели и не слышали, когда это произошло, но наше стекло выглядит теперь как дуршлаг. Мы решили узнать у соседей, только ли мы одни стали жертвами стрелка. Оказалось, что такие же следы есть в квартирах на 12 и 16 этажах. На 14-ом стреляли только в нашу квартиру. Мы написали заявление в полицию, потому что действительно страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее.

Между тем другая жительница Одинцова, дом которой находится на улице Чистякова, рассказала Москве 24 о том, что выстрелы были и у дома на ее улице. Также она сообщила о том, что соседи обнаружили дыры от пуль на лобовом стекле своей машины. Женщина отметила, что такое в их районе случается уже не в первый раз – "весной тоже стреляли по машинам".

Еще один местный житель Алексей в диалоге с Москвой 24 сообщил, что несколькими днями ранее, 25 августа, в доме по улице Чистякова слышались автоматные очереди. Это произошло рано утром, еще до рассвета. Кто-то из жильцов вызвал полицию, после чего приехал наряд быстрого реагирования.





Алексей житель Одинцова Буквально за пару дней до этого (до случаев с обстрелянными окнами, фото которых были опубликованы в сети. – Прим. ред.) были автоматные очереди, приезжал наряд вооруженной полиции. Автоматную очередь отличить от любой другой очень легко, это не фейерверк. Кто это слышал, тот понимает, что это именно автомат. Может, это были холостые, я не знаю.

Сами местные жители рассказывают и распространяют в соцсетях информацию, что за последнюю неделю были обстреляны дома номер 17 и 31 по улице Кутузовской, а также дома 58 и 65 на улице Чистяковой. Пока соседи в страхе гадают, кто может скрываться под маской "снайпера", молодые мамы вспоминают, как за неделю перед происшествиями на детской площадке видели мальчика лет девяти, гуляющего с пневматическим оружием в руках. Рядом с ним был друг.

Фото: соцсети

Находящаяся в тот момент на площадке Анастасия рассказала Москве 24, что в руках у мальчика "было что-то пневматическое, типа маленького ружья". "Они стреляли по голубям, через какое-то время вокруг собрались дети постарше", – поделилась женщина. Ребята стали спрашивать, зачем он это делает? На что тот отвечал, что якобы "просто стреляет в воздух, а в людей не целится".





Анастасия жительница Одинцова Я хотела у него это оружие отобрать, потом подумала, что только себе проблем огребу. Я поговорила с ним, не только я. Спросила у него, где он взял оружие? Он сказал, что дома у родителей, без разрешения. Я объяснила, что он может нанести вред своими действиями, мы вроде договорились, что он отнесет это домой. Но я не знаю, пошел он или нет.

"После того как я увидела этого мальчика, в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте" начали писать, что якобы у многих окна были простреляны", – вспоминает женщина. "Были три поста: три разных человека скидывали фотографии своих окон, в которых были как бы прострелянные вмятины. Я не знаю, он это сделал (9-летний мальчик. – Прим. Москвы 24) или не он", – добавила жительница Одинцова.

В ГУ МВД по Московской области уже подтвердили факт стрельбы. "По обоим случаям проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства и участники произошедшего", – отметили в ведомстве.

Полтора года назад, в декабре 2017 года был задержан мужчина, стрелявший из окна своего дома в Химках. Он открыл огонь после того, как на его дом упало дерево, спиленное сотрудниками коммунальных служб. Мужчина стрелял в воздух, никто не пострадал.



Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева