Стрельба по окнам жилых домов в Одинцове: о чем рассказали местные жители

Неизвестный "снайпер" стрелял по окнам квартир в подмосковном Одинцове. Это уже не первый случай стрельбы за последнюю неделю. Жители района обеспокоены, а владельцы пострадавших квартир написали заявления в полицию. В ГУ МВД по Московской области уже подтвердили факт стрельбы, сейчас проводится доследственная проверка. Что рассказали местные жители и почему 9-летний ребенок разгуливает по детским площадкам с пневматическим оружием – в материале Москвы 24.
Жители района Одинцово всполошили соцсети, когда стали выкладывать фото окон своих квартир со следами от пуль. Сайт "Комсомольской правды" сообщил о том, что тревогу забили жители многоэтажки на Кутузовской улице. В их доме в течение двух дней в квартирах на 12, 14 и 16 этажах появились пулевые отверстия. На фото видно, что стеклопакеты пробиты почти насквозь, а стрелок делал несколько залпов по одним и тем же окнам.
Но ни соседи, ни сами жильцы квартир не видели и не слышали, как это произошло. Проживающая на 14 этаже Олеся рассказала, что стекло в ее квартире буквально изрешетили.
Между тем другая жительница Одинцова, дом которой находится на улице Чистякова, рассказала Москве 24 о том, что выстрелы были и у дома на ее улице. Также она сообщила о том, что соседи обнаружили дыры от пуль на лобовом стекле своей машины. Женщина отметила, что такое в их районе случается уже не в первый раз – "весной тоже стреляли по машинам".
Еще один местный житель Алексей в диалоге с Москвой 24 сообщил, что несколькими днями ранее, 25 августа, в доме по улице Чистякова слышались автоматные очереди. Это произошло рано утром, еще до рассвета. Кто-то из жильцов вызвал полицию, после чего приехал наряд быстрого реагирования.
Сами местные жители рассказывают и распространяют в соцсетях информацию, что за последнюю неделю были обстреляны дома номер 17 и 31 по улице Кутузовской, а также дома 58 и 65 на улице Чистяковой. Пока соседи в страхе гадают, кто может скрываться под маской "снайпера", молодые мамы вспоминают, как за неделю перед происшествиями на детской площадке видели мальчика лет девяти, гуляющего с пневматическим оружием в руках. Рядом с ним был друг.
Находящаяся в тот момент на площадке Анастасия рассказала Москве 24, что в руках у мальчика "было что-то пневматическое, типа маленького ружья". "Они стреляли по голубям, через какое-то время вокруг собрались дети постарше", – поделилась женщина. Ребята стали спрашивать, зачем он это делает? На что тот отвечал, что якобы "просто стреляет в воздух, а в людей не целится".
"После того как я увидела этого мальчика, в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте" начали писать, что якобы у многих окна были простреляны", – вспоминает женщина. "Были три поста: три разных человека скидывали фотографии своих окон, в которых были как бы прострелянные вмятины. Я не знаю, он это сделал (9-летний мальчик. – Прим. Москвы 24) или не он", – добавила жительница Одинцова.
В ГУ МВД по Московской области уже подтвердили факт стрельбы. "По обоим случаям проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства и участники произошедшего", – отметили в ведомстве.
Полтора года назад, в декабре 2017 года был задержан мужчина, стрелявший из окна своего дома в Химках. Он открыл огонь после того, как на его дом упало дерево, спиленное сотрудниками коммунальных служб. Мужчина стрелял в воздух, никто не пострадал.
Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева