Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в Химках

28 декабря, 16:19
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Химках.
"В четверг, 28 декабря, в дежурную часть Сходненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение от местных жителей о том, что слышны хлопки. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был установлен житель Солнечногорского района, подозреваемый в стрельбе из неустановленного оружия", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Ранее сообщалось, что житель Химок начал стрелять из ружья после того, как на его дом упало спиленное рабочими дерево.
Уточнялось, что мужчина стрелял в воздух, пострадавших нет. Произошел инцидент во 2-м Чапаевском переулке. Полиция начала проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
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