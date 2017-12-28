Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в Химках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Химках.

"В четверг, 28 декабря, в дежурную часть Сходненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение от местных жителей о том, что слышны хлопки. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был установлен житель Солнечногорского района, подозреваемый в стрельбе из неустановленного оружия", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Ранее сообщалось, что житель Химок начал стрелять из ружья после того, как на его дом упало спиленное рабочими дерево.

Уточнялось, что мужчина стрелял в воздух, пострадавших нет. Произошел инцидент во 2-м Чапаевском переулке. Полиция начала проверку, выясняются обстоятельства случившегося.