Около 400 граммов наркотиков изъяли на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину с крупной партией наркотиков задержали на юго-западе Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Росгвардии по городу, в ходе досмотра у задержанного изъяли восемь пакетов и два свертка с веществом неизвестного происхождения.

При этом в смартфоне молодого человека были обнаружены фотографии мест предполагаемых "закладок". Вещество общей массой около 400 граммов было признано наркотическим.

Отмечается, что при задержании мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться.

Полицейские ранее задержали подозреваемого в покушении на сбыт около 1,5 килограмма наркотических средств в Даниловском районе столицы.