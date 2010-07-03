Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:02

На Бали задержали россиянку по подозрению в контрабанде наркотиков

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/AP/Firdia Lisnawati

В Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков задержали четверых иностранцев. Речь идет о россиянке, французе и двух жительницах Таиланда. Об этом сообщает Associated Press.

Первыми сотрудники таможенной службы задержали двух женщин с гражданством Таиланда, во время обыска у них обнаружили метамфитамин. Через несколько дней были задержаны гражданка России и француз, их обвиняют в доставке кокаина.

Лицам, которые занимаются контрабандой наркотиков, в Индонезии грозит смертная казнь.

Ранее суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка была задержана 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда летела из Дели в Тель-Авив. В ее сумке были обнаружены около девяти граммов гашиша. Она признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика