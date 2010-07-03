На Бали задержали россиянку по подозрению в контрабанде наркотиков

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В Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков задержали четверых иностранцев. Речь идет о россиянке, французе и двух жительницах Таиланда. Об этом сообщает Associated Press.

Первыми сотрудники таможенной службы задержали двух женщин с гражданством Таиланда, во время обыска у них обнаружили метамфитамин. Через несколько дней были задержаны гражданка России и француз, их обвиняют в доставке кокаина.

Лицам, которые занимаются контрабандой наркотиков, в Индонезии грозит смертная казнь.

Ранее суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка была задержана 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда летела из Дели в Тель-Авив. В ее сумке были обнаружены около девяти граммов гашиша. Она признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой.

