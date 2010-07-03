Таможенники в Домодедово изъяли у пассажирки из Стамбула марихуану

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Сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово пресекли попытку ввоза марихуаны россиянкой, которая прилетела из Стамбула. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

"В ходе таможенного досмотра багажа среди личных вещей пассажирки были обнаружены гриндер (прибор для измельчения курительных смесей и табака) и сверток из фольги, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета", – говорится в сообщении.

Исследование показало, что это марихуана массой 0,74 грамма.

Как отмечается, пассажирка заявила, что небольшое количество марихуаны осталось у нее после предыдущей поездки в Барселону, где она изучала иностранный язык.

В пресс-службе сообщили, что женщина подозревается в контрабанде наркотиков. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в один миллион рублей.

17 сентября в пресс-службе Домодедовской таможни сообщили об обнаружении 1,53 грамма марихуаны в рюкзаке прилетевшего из Тель-Авива 36-летнего россиянина. Наркотическое вещество было завернуто в полиэтиленовый пакет. Также у пассажира изъяли прибор для измельчения курительных смесей и табака. Сам мужчина заявил, что рюкзак ему дали в подарок на работе, а откуда там взялась марихуана, ему неизвестно.

