Таможенники в Домодедово изъяли у пассажирки из Стамбула марихуану

15:50
15:50
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово пресекли попытку ввоза марихуаны россиянкой, которая прилетела из Стамбула. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.
"В ходе таможенного досмотра багажа среди личных вещей пассажирки были обнаружены гриндер (прибор для измельчения курительных смесей и табака) и сверток из фольги, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета", – говорится в сообщении.
Исследование показало, что это марихуана массой 0,74 грамма.
Как отмечается, пассажирка заявила, что небольшое количество марихуаны осталось у нее после предыдущей поездки в Барселону, где она изучала иностранный язык.
В пресс-службе сообщили, что женщина подозревается в контрабанде наркотиков. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в один миллион рублей.
17 сентября в пресс-службе Домодедовской таможни сообщили об обнаружении 1,53 грамма марихуаны в рюкзаке прилетевшего из Тель-Авива 36-летнего россиянина. Наркотическое вещество было завернуто в полиэтиленовый пакет. Также у пассажира изъяли прибор для измельчения курительных смесей и табака. Сам мужчина заявил, что рюкзак ему дали в подарок на работе, а откуда там взялась марихуана, ему неизвестно.
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