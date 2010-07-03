Около тонны конопли нашли в Подмосковье

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Сотрудники полиции нашли и уничтожили более тысячи кустов дикой конопли в Подмосковье.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области, марихуана росла на площади около одного гектара в городских округах Жуковский и Луховицы.

Наркосодержащее растение уничтожили с помощью специальной техники путем скашивания, измельчения и сжигания. Общая масса составила около тонны.

Ранее сообщалось, что МВД решило перенять опыт американских коллег, которые используют для поиска наркотиков поросят.