На таможне в Домодедове изъяли шкуры сетчатого питона на 1,6 млн рублей

В Домодедове изъяли шкуры питонов на 1,6 млн рублей



В Домодедовской таможне сообщили об изъятии у двух пассажиров 190 шкур сетчатого питона стоимостью 1,6 миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

Первую партию из 103 выделанных и окрашенных шкур от 180 до 210 сантиметров нашли в ручной клади россиянки с рейса Дубай – Москва. Через два дня задержали гражданина Украины с рейса Доха – Москва, который перевозил в багаже еще 87 аналогичных шкур длиной от 140 до 445 сантиметров. Сетчатый питон включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Отмечается, что о стоимости изделий пассажиры не знали, задекларированы товары не были. Гражданка России заявила, что кожу змей ее попросила перевезти подруга. Мужчина же рассказал, что перевозил шкуры по просьбе проживающей на Бали девушки и в дальнейшем собирался передать их для производства кожгалантереи.

Всю продукцию изъяли. Были возбуждены административные дела о недекларировании товаров и несоблюдении запретов на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира, прилетевшего из Узбекистана, шесть котят азиатского леопарда. Мужчина пытался провезти их в багаже. Он спрятал зверей в пластиковые корзины, которые упаковал в полиэтиленовые пакеты. Разрешительных документов у него не было.