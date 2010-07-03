Около 1,5 кг наркотиков изъяли на юге столицы

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Полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт около 1,5 килограмма наркотических средств в Даниловском районе Москвы.

Как сообщила пресс-служба МВД по столице, арестован неработающий 24-летний житель Подмосковья. Установлено, что наркотики предназначались для дальнейшего сбыта

В ходе личного досмотра на улице Автозаводской у него изъяли наркотические вещества – производные N-метилэфедрона и мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Химкинский городской суд ранее приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за транзит 9,6 граммов гашиша в багаже в столичном аэропорту Шереметьево.