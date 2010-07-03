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Культура

12:35

Суд рассмотрит дело Бочкаревой 18 октября

суды происшествия культура

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Судебный участок мирового судьи № 105 рассмотрит административное дело актрисы Натальи Бочкаревой 18 октября, сообщает Агентство "Москва".

Изначально суд должен был состояться 15 октября, однако слушание перенесли из-за неявки актрисы.

Рассматривать будут дело о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что Бочкарева была задержана сотрудниками ДПС, которых заинтересовало ее поведение за рулем. Они якобы нашли у нее наркотики. В интернете после этого появилось видео с задержанием женщины, похожей на Бочкареву, на котором она признается, что у нее с собой кокаин. Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде.

Против нее возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков", а также административное – "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Представители актрисы заявили, что это ложь и провокация. Сама Бочкарева грозила судом тем, кто распространяет сообщения о ее задержании.

Также СМИ сообщили, что актриса исчезла и перестала появляться дома.

Актрисе Бочкаревой стало плохо после скандала с наркотиками

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