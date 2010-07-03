Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с наркотиками – СМИ

17:45
17:45
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Фото: телеграм-канал 112
В МВД подтвердили задержание женщины в центре столицы, у которой при себе был кокаин. Источник Агентства "Москва" в правоохранительных органах уточнил, что задержана актриса Наталья Бочкарева.
"28 сентября сотрудниками ГИБДД на улице Стромынка была остановлена автомашина Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась", – рассказали в полиции.
При досмотре у женщины нашли пакет с кокаином массой 0,69 грамма.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). По данным СМИ, актриса отпущена под подписку о невыезде.
Актриса Наталья Бочкарева задержана с наркотиками в центре Москвы
Сама актриса информацию опровергает. По ее словам, кто-то просто решил "заработать" на этой истории.
"Вы знаете, я дома нахожусь с детьми, у меня все в порядке. Сейчас пошла такая тема, что артисты и другие известные люди, я, кстати, и про Бузову это читала, что они что-то там как-то. И приписывают это всем. Я же тоже читаю новости. И мы вместе с друзьями смеемся над этим, потому что любую эмоцию воспринимают, как будто ты под каким-то допингом", – рассказала РИА Новости Бочкарева.
Представили актрисы также опровергают информацию.
"Это все неправда. Мы не понимаем, кто это делает и зачем. Наталья сегодня дома с детьми, мы с ней вот только разговаривали. И вчера то же самое было", – цитируют журналисты помощницу артистки.
Наталья Бочкарева – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Известна благодаря ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Плата за любовь", "И отцы, и дети". Выступает в Московском художественном театре имени Чехова.
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