Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином

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Фото: соцсети
Актриса Наталья Бочкарева записала обращение в Instagram, в котором опровергла информацию о том, что ее задержали с наркотиками.
Женщина призналась, что сначала новости о "задержании с кокаином в трусах" ее удивили. Однако затем она осознала серьезность ситуации.
"Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова", – сказала артистка. Она намерена привлечь к ответственности распространителей информации.
Телеканалу Москва 24 актриса сообщила, что вся ситуация – бред.
"Понимаю, что интернет – большая помойка, где люди живут на пиаре, на скандале. Но я – нормальная, порядочная мать двоих детей. Я нахожусь сейчас дома с семьей. У меня выходной день. Не понимаю: откуда растут ноги у этой истории. Для меня черный пиар – это не пиар. Мне скандалы не нужны", – сообщила актриса.
Ранее в популярных Telegram-каналах появилось видео с задержанием Бочкаревой. Уточнялось, что в ходе досмотра у нее был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма.
"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня, образно говоря, остатки вот этого средства", – слышен на записи комментарий женщины. На уточняющие вопросы о том, что за вещество она имеет в виду, задержанная ответила, что имеет в виду кокаин. Она стоит в наручниках боком к оператору, но несколько раз поворачивается лицом к камере.
Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе МВД журналистам подтвердили факт задержания в центре столицы некой гражданки с наркотиками, однако имени не уточнили. Источники Агентства "Москва" указывают, что задержанная – актриса Наталья Бочкарева.
Наталья Бочкарева – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Известна благодаря ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Плата за любовь", "И отцы, и дети". Выступает в Московском художественном театре имени Чехова.
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