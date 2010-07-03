Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:59

Полиция задержала калининградца за провоз наркотиков в прямой кишке

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Калининграда по подозрению в незаконном хранении запрещенных веществ. При личном досмотре в его прямой кишке было обнаружено 77 свертков с наркотиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного линейного отдела МВД России на транспорте.

Экспертиза показала, что в свертках наркотик под названием "белый китаец" – карфентанил и метадон.

Как отмечается, подозреваемый 43-летний житель Калининграда неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение аналогичных преступлений, а также за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее столичные врачи извлекли из пациента с жалобой на проглатывание киндер-сюрприза пакет с мефедроном. При поступлении 19-летний москвич рассказал врачам, что проглотил якобы игрушку от киндер-сюрприза. В результате ему была проведена эндоскопическая процедура, во время которой врачи извлекли из организма пациента пакетик с неким веществом.

Как позже стало известно, изъятым веществом оказался мефедрон массой два грамма. Врачи немедленно доложили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика