Полиция задержала калининградца за провоз наркотиков в прямой кишке

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Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Калининграда по подозрению в незаконном хранении запрещенных веществ. При личном досмотре в его прямой кишке было обнаружено 77 свертков с наркотиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного линейного отдела МВД России на транспорте.

Экспертиза показала, что в свертках наркотик под названием "белый китаец" – карфентанил и метадон.

Как отмечается, подозреваемый 43-летний житель Калининграда неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение аналогичных преступлений, а также за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее столичные врачи извлекли из пациента с жалобой на проглатывание киндер-сюрприза пакет с мефедроном. При поступлении 19-летний москвич рассказал врачам, что проглотил якобы игрушку от киндер-сюрприза. В результате ему была проведена эндоскопическая процедура, во время которой врачи извлекли из организма пациента пакетик с неким веществом.

Как позже стало известно, изъятым веществом оказался мефедрон массой два грамма. Врачи немедленно доложили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

