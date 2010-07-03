В МВД рассказали об увеличении числа преступлений, связанных с продажей наркотиков

Число выявленных преступлений, связанных с продажей наркотиков, в первой половине 2019 года возросло более чем на 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
"Результаты работы органов внутренних дел в первом полугодии 2019 года свидетельствуют о снижении на 1,3% числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом на 51,2% возросло количество выявленных фактов сбыта", – заявил представитель министерства.
В ведомстве также обратили внимание, что в этом году в соответствии со стратегией государственной антинаркотической политики РФ основные силы органов внутренних дел направлены на противодействие организованным формам наркобизнеса.
"В этом году подготовлены три обзора положительного опыта расследования уголовных дел, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ посредством интернета, совершенных преступными сообществами", – проинформировали в МВД.
Ранее почти полкилограмма наркотиков было изъято полицейскими в Щелкове. После проведения химического исследования удалось установить, что содержимое является наркотическим средством – мефедроном.
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