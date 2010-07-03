Почти полкилограмма наркотиков изъято полицейскими в Щелкове

30 сентября, 23:32
30 сентября, 23:32
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Фото: depositphotos/belchonock
В подмосковном Щелкове сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте почти 0,5 килограмма синтетического наркотика. Об этом уведомило Агентство "Москва", ссылаясь на заявление начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Щелкове задержан 33-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый в распространении наркотических средств. При его личном досмотре полицейскими обнаружены и изъяты два прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета", – проинформировала Петрова.
В МВД отметили, что после проведения химического исследования удалось установить, что содержимое является наркотическим средством – мефедроном. Общая масса вещества составила более 490 грамм.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – подытожила начальник пресс-службы.
В ведомстве добавили, что по данной статье максимальное наказание может составить 20 лет лишения свободы. На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее МВД заявило о подготовке штрафа для интернет-пользователей, которые в своих постах выражают явное неуважение к сотрудникам органов внутреннего правопорядка. При этом глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин посчитал такую норму излишней.
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