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12:52

В Москве изъято украденное золото на 100 млн рублей

происшествия

12:52

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Фото: depositphotos/as-slava

МВД совместно с ФСБ пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконном обороте золота, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По версии следствия, злоумышленники похищали сырье на одном из предприятий в Оймяконском районе Якутии, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву.

В столице в кустарных лабораториях драгоценный металл химическим путем доводили до качества 585-й пробы и сбывали в ломбардах и через скупщиков под видом переплавленных изделий.

Оперативники изъяли более 26 килограммов золота общей стоимостью более 100 миллионов рублей.

Задержаны четыре участника группировки. Трое из них помещены под домашний арест, один взят под стражу. Всем задержанным предъявлено обвинение.

Ранее на северо-востоке столицы похитили посылку с золотым ломом массой около 1 килограмма. Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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