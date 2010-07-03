Китайский чиновник прятал в подвале дома 13 тонн золота

11:39
11:39
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Фото: depositphotos/ras-slava
Огромный золотой запас обнаружили у бывшего высокопоставленного чиновника в Китае. Об этом пишет местное издание powerapple.com. Уточняется, что сотрудники Национальной надзорной комиссии КНР при обыске нашли в подвале дома 57-летнего Чжан Ци почти 13 тонн золота и сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
По данным китайских СМИ, Чжан Ци, который ранее занимал пост мэра города Ганьчжоу, также оказался владельцем сразу нескольких роскошных домов площадью более тысячи квадратных метров. Экс-чиновник, установивший мировой коррупционный рекорд, не смог объяснить следователям, откуда у него такие богатства. По оценкам, найденного у бывшего мэра хватило бы, чтобы спасти от дефолта две Греции.
Также появились сообщения, что подвал дома экс-чиновника был заполнен деньгами: там хранились сотни килограммов юаней, долларов и евро. Согласно законам КНР, мужчине грозит смертная казнь.
По информации издания, Чжан Ци, который входит в провинциальный комитет Хайнаня коммунистической партии Китая, был арестован по делу о коррупции 6 сентября. Его заподозрили в серьезных нарушениях закона еще до обнаружения несметных богатств дома.
Вступив в должность, глава КНР Си Цзиньпинь объявил беспощадную борьбу с коррупционерами. С тех пор своих постов лишились более 250 высокопоставленных китайских чиновников.
В июне экс-глава Интерпола, бывший замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй на суде признал вину в получении взяток. Ранее выяснилось, что власти Китая подозревают главу Интерпола в коррупции. Тогда Мин Хунвей объявил о сложении своих полномочий. Его исключили из КПК и сняли со всех государственных постов.
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