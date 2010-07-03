Китайская прокуратура арестовала бывшего главу Интерпола

Верховная народная прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя. Его подозревают в коррупции. Об этом сказано в сообщении прокуратуры, передает "Газета.ру".
Дело Хунвэя передали на рассмотрение органов прокуратуры после завершения расследования китайского госкомитета по надзору. Ведомство решило взять Хунвэя под арест после получения материалов дела.
Хунвэй является главой Интерпола с 2016 года. В конце сентября 2018 года он уехал в Китай и пропал. Как писали тогда мировые СМИ, предположительно, его арестовали власти Китая, чтобы допросить.
В Интерполе заявляли, что дело должны расследовать компетентные органы Франции и Китая. В начале октября власти Китая подтвердили информацию об аресте Мэн Хунвэя. Его подозревают в получении взяток и в других преступлениях.
В Китае арест экс-главы Интерпола связывают с уголовным делом бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана, под чьим руководством Мэн Хунвэй работал в 2004–2007 годах.
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