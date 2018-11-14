14 ноября 2018, 22:15В мире
Во Франции завершили расследование об исчезновении бывшего главы Интерпола
Сотрудники полиции французского города Лион завершили расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, передает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.
В ходе расследования полицейские не нашли подтверждения что, преступление было совершено во Франции. Также не обнаружили доказательств того, что жена Хунвэя после его исчезновения получала звонки с угрозами на китайском языке.
О пропаже главы Интерпола сообщила его супруга. Выяснилось, что 29 сентября отправился из Франции в Китай и больше не выходил на связь.
Министерство общественной безопасности Китая ранее сообщило, что Хунвэй подозревается в коррупции. Как уточнялось, будет создана специальная рабочая группа, которая проведет расследование в отношении подозреваемых.
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